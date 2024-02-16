Apple Vision Pro正式上市後空間運算（Spatial Computing）話題炒得更加火熱，科技大廠更是不遺餘力搶攻商機。台北市電腦公會（TCA）指出，根據Precedence Research研究報告顯示，2022年全球XR市場規模超過351.4億美元，2023年預估為467.6億美元，2030年有望成長到3459億美元，2022至2030年的年複合成長率（CAGR）高達33.09%，以北美洲為主要消費市場。

此外，報告也指出，雖說目前XR應用仍以遊戲相關為主，但是各類工業應用需求也持續增加，包括教育、健康照護、醫療、房地產、零售業、製造業、航空航太、媒體和娛樂等場域，而且已有XR商業應用獲利模式。TCA在分析亞洲年度指標新創展會InnoVEX歷年參展廠商類別資料也發現，從AR（擴增實境）、 VR（虛擬實境）、XR（延展實境）到MR（混合實境）技術一路發展下來，XR/MR應用相關新創不僅每年持續推出新產品參加展覽，特定場域的專業XR/MR應用，更是新創廠商大展身手之處，而非一般影音娛樂。

XR的應用在製造業、健康照護、航空等各類工業應用需求持續增加。（TCA提供／古明弘台北傳真）

從Crunchbase的統計數字也出現類似情況，2022年元宇宙、VR、AR領域投資金額為57.3億美元，2023年大幅下降到19.7億美元，顯示創投2023年與元宇宙相關的消費型應用投資金額大幅減少，反而是提供外科手術用AR影像引導技術Augmedics獲得8200萬美元D輪投資，由此可見，XR/MR技術在垂直應用場域有獲利商機，在消費型應用市場仍需要再開發。

不過電玩遊戲大國日本則對元宇宙市場感到樂觀，根據矢野綜合研究所數據，2021財年日本元宇宙市場規模約為744億日元，預估到2026財年將成長至1兆日元，年成長率約為170%。由於日本5G快速普及，再加上面臨人口老化問題，因此日本除了在線上遊戲、音樂演唱會、體育活動等已經開始導入5G與XR相關應用之外，特別在教育與專業培訓B2B市場當中陸續導入XR技術。

以教育為例，日本政府之前透過「GIGA數位校園構想（GIGAスクール構想）」推廣學生數位學習，不僅把教材全面數位化，也同步推廣線上教育，獲得不少正面效果。由於有些學習內容在線上學習效果較差，因此日本教育單位已經陸續將XR技術導入數位教材當中，希望能透過沉浸式體驗，獲得更好學習效果。

在企業專業培訓需求當中，由於很多專業訓練需要反覆練習，但是人力有限，相關設備單價高，因此XR應用在教育訓練成為企業專業培訓的一部分。以日航（JAL）為例，透過XR技術訓練空服員檢查機上安全，並用來培訓機師與飛機維修人員；豐田汽車在車輛設計過程中使用了VR技術，以進行車內環境確認；在建築行業，以智慧眼鏡搭配3D CAD和建築資訊模型（Building Information Modeling，BIM）設計進行確認；在企業維修當中，則透過智慧眼鏡提供現場工作遠端支援，降低維修人員交通移動時間成本。

TCA指出，XR／MR應用產品需要的是將軟體與硬體做整合，由於InnoVEX與COMPUTEX同場同期舉辦，因此新創不僅可透過主辦單位的預約媒合系統，加速找到軟體與硬體的企業合作夥伴，更能透過一對一媒合活動，增加與創投（VC）、企業創投（CVC）對接機會，找到合作資金以擴大營業規模。