家住桃園區略有失智的69歲呂姓婦人，15日上午因膝蓋不舒服想去診所就醫，卻不慎迷途到平鎮。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

15日晚間7時許，1名家住新北市的82歲楊姓老婦，在大溪區永福里一處山區跌倒，報案請求警方協助；另外家住桃園區略有失智的69歲呂姓婦人，昨日上午因膝蓋不舒服，向家人表示想去診所就醫，卻不慎迷途到平鎮，最後2人都在警方協助下順利返家。

大溪分局永福派出所員警獲報到場，警方見老婦有多處擦傷，帶回所後立即通知消防隊到場包紮，老婦對於警方詢問無法表達身分又無攜帶證件，警方利用警政資訊系統查詢為協尋人口，後續通知家人前來帶回，家人前來對員警熱心服務再三感謝。

大溪警方表示，楊婦家人稱其早上騎機車出門賣資源回收物後未見返家，於是報案請警方協尋，老婦疑似賣完資源回收物後就四處撿回收物，不知覺來到大溪區，老婦可能專注撿回收物忘了時間，加上當下天色昏暗之下迷失方向往山區行走過程中不慎跌倒，路過民眾遇見報警處理，婦在跌倒緊張之下對於警方詢問無法清楚表達，身上又無攜帶電話及證件，警方利用警政系統查詢為協尋人口，通知家人前來帶回，家人前來再三感謝熱心民眾及警方的協助。

大溪警方呼籲，家中有長者要多加關心及注意其動態，或是申請預防走失手鍊配戴，若不幸走失，只要發現較能順利找到家人，讓其順利返家。

平鎮警分局宋屋派出所長鄒安晴表示，家住桃園區略有失智的69歲呂姓老婦人，15日上午因為膝蓋不舒服，向家人表示想去診所就醫，原以為老婦人去住家附近看診很快就會回來，卻沒想到天黑後仍不見老婦人返家，家人們急著在附近尋找未果，焦急地衝進當地派出所報案失蹤，希望警方能協助尋回老婦人。

派出所員警接獲勤務中心通報緊急協尋後，除調閱監視器追蹤老婦人行向外，也立即請線上巡邏警網針對她的衣著特徵、騎乘之機車加強尋找，果然皇天不負苦心人，警員吳曉玲及吳沂軒15日深夜23時許，順利在距離老婦人住家15公里外，平鎮區環南路一處民宅前人行道前發現騎著機車的老婦，員警除了趕緊查看她的狀況外，並護送她返回駐地安置。

由於老婦人整日滴食未進，顯得有些虛軟無力，員警見狀立即遞上熱食及水果讓她充飢止渴，所幸經過短暫的休息，老婦人並無大礙，但她卻對迷途的過程完全失去記憶，也不清楚為何人會跑到離家這麼遠的地方。老婦人的兒子接獲警方通知趕到派出所，見到母親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝，並表示還好這次警方熱心協助，即時找回母親，否則後果不堪設想。