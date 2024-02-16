樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」中的王牌林襄昨(15日)被球團公關宣布將離團，去年從韓國邀來的李多慧，也傳出可能不會繼續留在樂天，今稍早媒體向球團詢問，對方證實目前還在溝通合約細項中，坦言尚未確認能不能將李多慧順利留下來，一切都是未知數。

24歲的李多慧過去在韓國原本是職棒起亞虎啦啦隊成員，因非球團的其他活動多而竄紅，引來其他人不滿，2022年10月李多慧宣布離開起亞虎啦啦隊，隔年加盟樂天桃猿啦啦隊，在台灣掀起李多慧旋風。據《三立新聞網》報導，被問到李多慧動向，樂天表示，雙方目前暫未約滿，還在談新合約，若確認了會進一步通知。

李多慧過去在韓國就人氣夯，以精湛有力的舞技和強大的親和力擄獲不少粉絲心，去年底樂天女孩成員陳伊、宋宋受訪承認，李多慧加入後有感受到威脅，「我們會互相學習互相競爭，一切都覺得很新鮮」。而巫苡萱被問到此事坦言不知情，雖然可能以後不是隊友，但還是獻上祝福，和李多慧感情不錯的筠熹則見相關新聞回應：「這新聞讓我難過了！」

至於李多慧自己去年11月受訪，談到續約問題甜笑說：「明年可以期待一下」，並坦言很愛台灣美食，有機會想多帶媽媽來吃小吃，李多慧經紀人透露，目前有台灣的棒球隊、籃球隊前來洽談，韓國方面也有新工作機會，未來應該繼續兩地跑，「不排除台、韓兩地同時應援」。