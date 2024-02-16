正巧在附近海堤拍攝金門大橋的攝影家吳家興(左)透過空拍機發現載浮載沉的老翁，緊急報警協助救援。(于家麒攝)

所幸附近有金門大橋施工廠商竹筏先行前往，緊急將老翁搭救上船。(于家麒攝)

所幸附近有金門大橋施工廠商竹筏先行前往搭救上船，並在警消IRB艇戒護下安全將人救援上岸。(于家麒攝)

74歲楊姓老翁因泡在海裡長達1個多小時，被救起時已有失溫現象，立即由救護車送往部立金門醫院接受進一步治療。(于家麒攝)

協助救援的金門大橋建商人員也順帶將老翁使用的保麗龍舢舨一併帶回。(于家麒攝)

老翁因擔心天氣變冷捕到的漁獲凍死，才會冒著低溫在9點多涉水下海收網，不過還真捕獲幾尾高單價的黃魚。(于家麒攝)

因潮流太大老翁被越帶越遠，危急下只能緊抓他的簡易保麗龍舢舨待援。(圖/民眾吳先生提供)

一名居住於金門縣湖下地區74歲楊姓老翁，今(16)日上午10點多頂著10來度低溫拉著簡易保麗龍舢舨徒步下海搶收漁網，因誤判潮汐來不及上岸只能緊抓舢舨漂浮於海中、險遭滅頂；幸虧正巧在附近海堤拍攝金門大橋的攝影家吳家興透過空拍機發現載浮載沉的老翁，緊急報警協助救援。警消獲報後立即出動2艇IRB、6部各式救災車輛及警義消15名趕往救援，歷時約40分鐘才順利將老翁救援上岸。

金門縣消防局指出，勤指中心於今日中午12時26分接獲民眾報案表示，在金門大橋附近有民眾於海面上載浮載沉，情況十分危急；該局立即出動2艇IRB、各式救災車輛6部及15名警義消趕往現場救援。警消趕抵現場後發現，在大橋面對烈嶼端的左側約700公尺處有民眾受困海上，加上今天潮流強又快，該民逐漸被帶往大橋右邊較深海面，情況危急；所幸附近有金門大橋施工廠商竹筏先行前往搭救上船，並在警消IRB艇戒護下安全將人救援上岸。不過這名74歲楊姓老翁因泡在海裡長達1個多小時，被救起時已有失溫現象，立即由救護車送往部立金門醫院接受進一步治療。

發現這名險遭溺斃老翁的民眾吳家興，是一名愛好拍照的攝影家，當時正好在湖下海堤上飛空拍機拍攝金門大橋影像。他表示，空拍機飛出去後透過回傳影像發現，一名老翁正在大橋旁海面上雙手高舉「跳著跳著」，試圖讓頭部露出水面趕緊走回岸邊來，可能因潮流太大被越帶越遠，老翁危急下只能緊趴他的簡易保麗龍舢舨待援，隨時有遭滅頂溺水的危機，眼見情況危急他趕緊通報警消前來協助救援，幸好附近有建商船筏搶先一步救人，才成功救回一條寶貴的生命。

在湖下海堤旁看顧雜貨店的楊姓老翁「老伴」，得知先生受困消息立刻衝到現場關心，焦急萬分的她說，先生平時就會在附近海域放網捕魚，因擔心天氣變冷捕到的漁獲凍死，才會冒著低溫在9點多涉水下海收網，可能沒注意漲潮時間才來不及回到岸上。眼見老伴被成功救上來後才終於鬆一口氣，趕緊遞上厚重外套讓先生保暖，並陪同就醫照顧。

金門縣消防局呼籲，民眾從事海上作業務必注意自身安全，並掌握潮汐時間，千萬別以身涉險而造成不可彌補的憾事；尤其冬季天冷，更要注意保暖與身體狀況，避免失溫情況發生。