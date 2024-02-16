國民黨團連署要求立法院長韓國瑜針對民進黨8年食安問題專案報告，進行朝野協商，然綠營16日上午單方面揭露立法院議事處通訊文字，表示「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」，然迄今院長室皆未發布正式公文，國民黨團總召傅崐萁16日受訪強調，「不管什麼說法、傳聞我都沒有聽說」，仍靜候韓國瑜召集協商。

傅崐萁表示，民以食為天，尤其剛過完農曆年，此時此刻應該為過去8年來的台灣食安做總檢討，這是大選後原本就要做的事，國民黨團一直非常努力站在一起，會堅持行政院長陳建仁一定要到立法院報告，「我們初衷很簡單，而且也相信立法院會立刻把朝野協商完成，陳建仁一定會到立法院做整體詢答，做專案報告。」

傅強調，不管什麼說法、傳聞他都沒有聽說，事關民眾這麼重大的議題，立法院該有的程序，一定要完備，讓全國人民知道過去8年，行政院在食安做了哪些事情，未來展望是什麼。

傅最後表示，國民黨團跟韓國瑜都是希望台灣更好，雙方任何溝通管道都非常暢通，現在就是靜候以待，再次表達，「我們尊重韓院長召集協商，靜候當中。」