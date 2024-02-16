新北市萬里區、金山區一年一度的杜鵑花季「萬金杜鵑」即將到來，新北市農業局今年與在地農創品牌「金山漫遊」合作，推出4主題共5場次的職人體驗遊程，暢遊萬金一日遊只要590元起，歡迎民眾踴躍報名。

農業局指出，此次規畫的4主題分別有由杜鵑達人帶領的杜鵑苗圃參訪，介紹萬金杜鵑產業、杜鵑品種與種植技巧，還有體驗蚯蚓養殖的蚯隱農場食農教育課程，以及熊熊花圃推出、親手做可愛植栽的苔弟熊DIY，與走訪充滿歷史文化的魚路古道。每場次20人成行，最多可接受報名24人，費用590元起。

5場次上午都從台北車站集合後搭車前往萬金杜鵑花展、參訪萬金知名景點，另提供在地農產美食甘藷給民眾享用，下午則可依興趣及喜好，選擇不同的職人體驗遊程，並在職人體驗結束至溫泉公園享受黃金溫泉足湯，結束一日遊。

農業局表示，目前行程開放網路報名中，相關資訊可至金山漫遊職官綱查詢及報名（網址：https：／／reurl.cc／4jYo6j）。