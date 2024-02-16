南投縣集集鎮生物多樣性研究所野生動物急救站日前送來一隻斑龜，其脖子遭魚鉤由外往內刺入，出現組織壞死、化膿腫脹等情形，經治療已野外返家。獸醫師指出，通常動物都是誤食魚鉤傷重致死，該隻斑龜脖子卻遭魚鉤由外往內刺入很離奇，驚呼「這是怎麼中的啊？」

野生動物急救站16日在臉書粉專發文指出，魚鉤通常都是被動物吞下，才會卡在喉嚨，並使動物被釣起，但這天來的斑龜病患，卻讓獸醫師驚呼「這是怎麼中的啊？」因為這魚鉤，由外往內刺入斑龜的脖子！

獸醫師指出，斑龜的患處已經出現組織壞死、化膿腫脹等情形，但牠卻活蹦亂跳、神彩奕奕，擔心魚鉤就像個不定時炸彈，隨時可能使斑龜的傷口惡化並死亡，決定將魚鉤連同化膿腫脹的組織一起取出，最後幫斑龜做個拉皮手術，使牠脖子的圍巾恢復以往容貌，經過數周的傷口照護，該隻斑龜已野外返家。

野生動物急救站指出，釣魚是許多人喜愛的休閒活動，希望享受釣魚樂趣之外，也能做一名負責任的釣客，能確實收取魚鉤、魚線等，避免野生動物誤食或誤觸而受傷。因為魚鉤造成的傷口，可能發生感染、壞死、吞嚥困難等情形，使受傷動物日漸虛弱，最終死亡。如發現中魚鉤的野生動物，也不要嘗試自行取下，可連同魚鉤、魚線等送至救傷單位。