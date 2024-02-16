張耀仁挑大梁演出男主角，為追求理想而吃盡苦頭。（公視台語台提供）

黃迪揚演出主角張耀仁的兄弟阿德，在劇中與張耀仁共同經歷牢獄之災。（公視台語台提供）

由張耀仁、蔡昌憲、黃迪揚主演的公視台語台時代劇《鹽水大飯店》今（16）日舉辦口碑特映會搶先看，3人與導演鄭文堂、林志儒出席記者會。鄭文堂透露在片場時，男主角張耀仁時常在開拍關頭，挑戰劇本邏輯、提出問題，「他不斷在挑戰我，不斷在跟我說為什麼我會跑到這裡來，我前面去哪裡。」張耀仁在旁深呼吸，笑說：「不知道當時哪來的勇氣。」

黃迪揚（左起）、張耀仁、蔡昌憲三人劇中飾演從小一起長大的摯友兄弟。（公視台語台提供）

《鹽水大飯店》雙導演鄭文堂（右）、林志儒合影。(公視台語台提供)

鄭文堂認為張耀仁這樣的提問其實很寶貴，很多年輕演員都可以學習。有因此被問到動怒？他笑說不會因此而動怒，因為受過蔡振南的「荼毒」，「他的生活歷練很完整，他不會把劇本視為理所當然，會有自己的看法，我也跟他學到很多。但是在拍攝很急的時候，就會很折磨。」

黃迪揚在戲中有不少挨打戲，雖多是用借位拍攝但畫面逼真，尤其有場遭黃鐙輝毆打橋段，他調侃說：「鐙輝打人有執照。」提到選角，鄭文堂自曝是因為執導《你的婚姻不是你的婚姻》單元時認識了黃迪揚，「當時他有演其他單元《聖筊》，我很喜歡那部，我還在記者會現場跟他告白，說想要跟他合作，但他應該想說這阿伯是誰。」黃迪揚透露其實在接到鄭文堂邀約前，才剛買了他導演的作品《眼淚》的DVD，「有很多東西冥冥中就有注定，怎麼這麼巧合。」

蔡昌憲繼《牛車來去》後，2度與喬湲媛演夫妻，身高162的他自嘲因為喬湲媛很嬌小，2人身高合適所以湊一對，但現實中空姐老婆Vivian身高172，蔡昌憲透露最不方便的就是沒機會讓老婆靠在他的肩膀，「她想靠的時候我會故意聳肩。」

蔡昌憲說當時接到劇本因為沒有幾場戲，還以為是來玩，沒想到後面越加越多，「現場兄弟互動很對味、很對時代氛圍，就越加越多戲，大概有原本的一倍。」鄭文堂解釋正因為3位主角「戲假情真」才敢加戲，透露3人其實拍戲才互相熟識，但一到現場情感就凝聚在一起，「有感情我才敢加，那個感情是真的，不是硬拚出來，這是當導演最幸福的時候。」

《鹽水大飯店》由鄭文堂、林志儒導演共同執導，本劇取材自農運先驅戴振耀的年少時代，內容描述男主角李文欽在追求民主自由的過程，擁有一群患難與共的摯友並發展出一段刻骨銘心的愛戀。眼淚和熱血交織構築了1970年代的台灣式革命青春。本劇將於2024年3月3日晚上八點在第14頻道公視台語台全球首播。