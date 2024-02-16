國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系16日召開記者會，公布112年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度調查結果，發現民眾對「警察維護治安工作」的滿意程度顯著上升，但對於政府詐騙防制的滿意度下滑至37.62％，創近10年來的新低，另有近8成6民眾不贊成廢除死刑。

調查顯示，有88.8％的民眾對於住家附近的治安感到滿意，這一滿意度數據僅次於2018年的高峰。在過去10年的調查中，此項目的滿意度一直保持在8成至9成左右，反映出民眾對於住家附近治安狀況的高度信心。

民眾對「警察維護治安工作」的滿意程度顯著上升，滿意度近8成3，相比前期調查提高了9個百分點。積極上升趨勢反映出民眾對警察在治安維持工作上的高度肯定，同時也顯示了警方獲得民眾的信賴。

對於「社會安全網」措施滿意度，有54.5％民眾表示滿意，對於政府強化社會安全網持正面評價，但仍有進步的空間。民眾對於法官能公平公正解決刑事案件維持3成3滿意度，對於國民法官制度則有7成滿意度，可見新政策為民眾提供了參與審判過程的機會，有效提高了對司法系統的信心，並降低了對司法的不信任感。

民眾對於政府強力緝毒滿意度達5成，對「政府防制詐騙犯罪」的滿意度為37.62％，為近10年來的新低。研判是去年柬埔寨等地利用錯誤資訊引誘國人出境的事件，以及近期投資詐騙猖獗可能促使民眾對政府防制詐騙的信心造成重大影響。

本次調查顯示，對於反對大麻合法化議題的民眾達89.1％，其中「完全不贊持大麻合法化」的比例為66.9％，顯示近9成的民眾不贊成大麻合法化。

另有89.2％的民眾認為需要加強校園防護措施；「完全不贊成廢除死刑」的民眾達62.7％，達歷年新高。其次為「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」的比例為23.1％，可看出85.83％的多數民眾對於死刑廢除議題採不支持的態度。

這次電訪調查研究召集人為中正大學犯罪防治學系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆，副召集人為犯罪防治學系教授兼教育學院院長鄭瑞隆、犯罪防治學系教授兼犯罪研究中心執行長許華孚及犯罪防治學系教授兼系主任及所長馬躍中。調查於今年1月7日至1月12日，完成訪問全台1804位18歲以上民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31％。