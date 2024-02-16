台中市高接梨1月接連遭寒害損失慘重，農民苦不堪言。（陳淑娥攝）

1月下旬寒流挾帶低溫，造成台中高接梨穗花序萎凋、著花及著果率不良，平均災害損失程度達35-50％，農民須重覆嫁接梨穗，甚至高達5次，導致成本增加苦不堪言。立委楊瓊瓔16日會勘，農業部農糧署代理署長蘇茂祥當場允諾爭取農業部17日公告台中地區符合天然災害現金救助，將盡速核發協助農民復耕。

立委楊瓊瓔近期接獲后里農民陳情後，今邀集農業部農糧署、台中區農改場、台中市政府農業局、后里區公所、后里區農會及市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分等前往后里果農梨園會勘，要求相關單位提供協助，設法降低農民損失。

后里果樹產銷班第4班班長林添償搖頭說，種植高接梨2、30年來，首次遇上霸王級寒流連續報到，梨穗存活率很低，已嫁接4次損失慘重。義里里里長林東成指出，放眼整片果園僅見零星花開及梨果，得再趕快於2月底前再進行第5次嫁接，光1分地就要增加梨穗9000元，是歷年來最慘重的一次。

台中農改場助理研究員徐錦木表示，后里區農園梨穗寒害嚴重，梨穗開花剩下「不到3成」。農糧署代理署長蘇茂祥指出，目前后里地區受損率已達35-50％以上，符合現金救助規定，請台中市農業局將近日會勘，包括東勢、新社、石岡、和平等地區資料盡速彙整送農糧署，依規定每公頃6萬2千元進行核發。台中市農業局簡任技正林春良稱，市府另補助復耕資材每公頃1萬元，以減少農民損失。

楊瓊瓔指出，每年12月至翌年2月為高接梨嫁接時段，易遇上寒流，中低海拔產區氣溫往往降至10°C以下，造成砧木的根系及主幹內的樹液停止流動，地下部養分供應量不足，使得梨穗無法順利生長而受害。台中市梨生產面積約3340公頃，其中高接梨約2026公頃，以東勢區1159公頃、和平區395公頃、新社區300公頃及后里區111公頃為大宗。

楊瓊瓔說，依據農業局初估統計，本次1月下旬寒流全市災損(影響嫁接成活率)面積超過800公頃，全市平均損害程度約35-50％，且損害面積持續增加中，已達天然災害現金救助條件，今天會勘後，請台中市政府農業局儘速整理勘查資料函送農業部公告辦理全市高接梨穗寒害現金救助。