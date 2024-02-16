日本去年第四季國內生產毛額（GDP）萎縮0.4%，遠低於經濟學家預測成長1.1%的表現，日本占據10多年的全球第三大經濟體寶座已拱手讓給德國，英國《衛報》分析，日本正面臨人口老化、勞動力缺乏、日圓疲弱與經濟萎縮等多項挑戰。

報導分析，德國和日本都有人口老化、勞動力長期短缺的問題，但日本的勞動力供不應求情況，比德國還嚴重。

日圓貶值也是一大關鍵，過去兩年日圓兌美元匯率大幅貶值近20%，當出口商把獲利匯回國內時，日圓貶值侵蝕了獲利。

此外，日本想解決低出生率問題卻也面臨考驗，報導示警，日本政府鼓勵民眾多生小孩的成效不彰，代表日本的長期勞動短缺將會惡化。

值得關注的是，日本經濟被德國超越，後頭還有印度虎視眈眈，國際貨幣基金組織（IMF）預估印度會在2026年成為世界第四大經濟體，甚至在2027年衝到世界第三大，屆時日本有可能掉到第五大經濟體。

《日經新聞》日前發表社論感嘆， 日本2010年已將全球第二大經濟體讓給大陸，現在居然又喪失第三大的位置，令人感到沮喪。