中央選舉委員會今（16）日舉行委員會議，會中討論通過台中市議會第4屆議員第15選舉區、宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區缺額補選投票日期，定於2024年4月13日（星期六）舉行投票。

台中市議會第4屆議員選舉第15選舉區（平地原住民）選出之議員黃仁、宜蘭縣議會第20屆議員選舉第4選舉區選出之議員陳俊宇，於2022年12月25日就職，任期4年。依第11屆立法委員選舉選舉結果，黃仁議員當選平地原住民立法委員、陳俊宇議員當選宜蘭縣選舉區立法委員。

查台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）及宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區，應選名額分別為1名及2名，上開當選人已於2024年2月1日宣誓就職第11屆立法委員，並於同日辭去議員職務，致議員名額出缺，各該選舉區其缺額達二分之一以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法第81條第1項規定應辦理補選。上開議員缺額補選投票日期，經中選會委員會議討論通過訂為2024年4月13日，投票起、止時間為上午8時至下午4時。