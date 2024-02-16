第四季在北半球通常為旅遊淡季，航空需求較為低迷。但是由於去年最後兩個月需求強勁，挪威航空在上個月已經上調2023年獲利預測。

該歐洲主要廉航公司表示，去年第四季乘客數量，以從前一年同期的460萬人增加到470萬人。

該公司公布第四季營業利益為3.28億挪威克朗(約合3108萬美元)，高於一項調查預測的1.77億克朗。

執行長卡爾森(Geir Karlsen)在聲明中說：「我很高興宣布，挪威航空在2023年實現了史上最高獲利紀錄」。

挪威航空說，預計運量(即ASK：座位數量乘以航行里程)今年將增加12%；公司同時預計2024年營業利益將為25億至32億克朗之間，高於2023年的22億克朗。

參與這項調查的分析師平均預計，2024年營業利益為25.6億克朗(約2.43億美元)。

該公司說，目前的訂單趨勢讓人感到振奮，訂單的時間較過去兩年有所改善，並且提高了訂單能見度。

挪威航空的主要競爭對手北歐航空(SAS)在上個月表示，預計2024年營收將超過480億瑞典克朗，並且預計在年中之前推出組織重整計畫。