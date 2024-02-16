出身軍旅的商人謝秉成等人被控吸收校尉級軍士官，拍攝「我願意投降解放軍」的「心戰」影片，或洩漏機密文件給大陸，換取報酬，檢方將謝等10名退役及現役軍人依貪汙等罪起訴，羈押中的被告謝秉成、謝姓中校、何姓少校、康姓上尉等5人，台灣高等法院裁定2月27日起延長羈押2月。

高院認為，謝秉成等5人知悉近年兩岸關係對立、緊張，仍發展現役軍人組織，為大陸刺蒐我國軍事機密，或行求、期約、收受賄賂，而洩漏、交付國家或軍事機密，嚴重危害國家安全，情節重大。

高院指出，本案涉及與陸方人士交際往來，實有逃亡大陸或第三地之高度可能，仍有相當理由認為有逃亡之虞，若命5人具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，尚不足以確保審判或執行程序之順利進行，有繼續羈押之必要，因此延長羈押。

謝秉成與陳姓及蕭姓退役軍人，涉嫌從2021年間起，遭中共情報工作人員吸收，再利用昔日軍中人脈，吸收現、退役軍士官兵，接觸、拉攏及吸收相關軍事單位的軍士官兵，發展共諜組織。

其中陸軍航特指揮部的謝姓現役中校與謝秉成有不當金錢往來，檢方深入追查發現，謝姓中校涉嫌外洩軍方演習資料，時任少校的蕭姓教官，與何姓少校作戰官、康姓上尉，也遭吸收，洩漏軍事機密。

陸姓及吳姓現役軍人則因謝秉成金錢引誘，竟配合謝的要求，拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共，換取報酬，另劉姓軍人則是在任職單位的保密櫃，竊取非其審閱權限的機密。