中央選舉委員會今（16）日舉行委員會議，會中討論通過全國性公民投票電子連署系統於2024年4月10日上線。

中選會表示，該會已依公民投票法規定完成全國性公民投票電子連署系統開發及建置作業，依據全國性公民投票電子連署及查對作業辦法第14條，該辦法施行日期由中選會訂之，爰今日委員會議討論，決議該辦法施行日期及系統上線定於2024年4月10日。

中選會說明，全國性公民投票電子連署系統上線後，民眾如要連署全國性公民投票案，可透過提案人之領銜人提供的網址進入電子連署系統，該系統操作介面簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，並輸入國民身分證統一編號、憑證Pin碼，按下「我要連署」鍵，就能完成連署。

中選會也表示，為避免連署人資料遭洩漏、竄改及確保系統資安無虞，該會自2019年起依前行政院資通安全處、數位發展部資通安全署7度稽核該會之資安項目及稽核結果，辦理系統資安強化措施。鑑於行政院資通安全稽核事項及系統上線整備作業均已完成，並考量宣導時程之需，全國性公民投票電子連署及查對作業辦法施行日期、全國性公民投票電子連署系統上線日期定於2024年4月10日。