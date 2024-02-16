應材2024年首季營收67.1億美元，季減0.2％、年減0.5％，達財測預期60.7～68.7億元區間高標，優於市場平均預期64.8億美元。毛利率47.8％，優於上季47.1％及去年同期46.7％，營益率29.3％，持平上季、優於去年同期29.2％。

若依非一般公認會計準則（non-GAAP）調整，應材2024年首季毛利率47.9％，優於上季47.3％及去年同期46.8％，營益率29.5％則持平上季及去年同期。

應材首季稅後淨利20.19億美元，季增0.7％、年增達17.6％，每股盈餘2.43美元。若依非一般公認會計準則調整，稅後淨利為17.82億美元，季減0.2％、年增3.4％，稀釋每股盈餘2.13美元，優於1.72～2.08美元財測預期，亦優於市場平均預期1.91美元。

展望第二季，應材預期營收約61～69億美元，中位數65億美元為季減3.1％、年減4.1％，優於市場平均預期59.2億美元。非一般公認會計準則調整後的毛利率約47.3％，低於首季47.9％、優於去年同期46.8％，稀釋每股盈餘1.79～2.15美元，市場平均預期為1.79美元。

應材總裁暨執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，應材首季取得強勁業績，且連5年超越市場預期。隨著客戶將在未來持續推出對人工智慧（AI）和物聯網至關重要的下一代晶片技術，應材在半導體關鍵轉折的領導地位，得以支持營運維持卓越表現。