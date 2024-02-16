為減免家長負擔，教育部近日宣布高中職學生，不再排富，全面毋需繳納學費，且本學期實施「定額減免私立大專學生學雜費差額」補助，勞動部提醒，如果要申請「勞動部失業勞工子女就學補助」，家長要把教育部補助的1.75萬元還給學校後、放棄補助後才能申請。

教育部「定額減免私立大專學生學雜費」方案，由學校於註冊繳費單上直接扣減學雜費1.75萬元，繳費單上會註明「行政院減免學雜費」，但相較勞動部提供的每人針對私校學生每學期減免2.4萬元至2.88萬元來的少。

勞動部勞動福祉退休司司長謝蒨倩表示，由於今年教育部擴大高中職學生及新增私立大學生補助，但依規定不得重覆請領相關補助，因此若要請領勞動部補助，家長應先把1.75萬元還給學校，未完成歸還即申請審查時將被排除，並有1個月核覆期，若未在核覆期歸還1.75萬則就未能請領勞動部補助。

謝蒨倩說，如果弱勢學生在歸還1.75萬元有困難，可以向學校反映，勞動部也將視本學期實施狀況再向教育部溝通。