低薪掰掰！蔡宜霖挑戰房仲27歲買房目標達成

蔡宜霖為了擺脫低薪生活，選擇轉職到能挑戰高收入的房仲工作，成功圓夢買房。(圖/永慶房屋提供)

外表甜美、性格活潑開朗的蔡宜霖，曾經是月領24K的辦公室秘書，本該是享受生活的社會新鮮人，但低薪的工作卻讓她沒有餘裕享樂。為了擺脫低薪重新拿回人生主導權，她轉職到從大學時期就感興趣的房地產業，挑戰收入無上限業務工作。

蔡宜霖分享，雖然對房地產有興趣，但是新人剛入行對房產知識、業務工作完全不熟悉，還好永慶有師父指導，從報到的第一天師父就帶著她邊做邊學，從認識社區、房屋帶看到委託簽約，一路上都有師父從旁指導，不只快速累積經驗、更可以提高新人成交率，累積成就感，同時也能加速進步。

因為永慶房屋強大資源與完整訓練，蔡宜霖不僅迅速達成年薪百萬成就，成功在27歲圓夢買房，還可以帶著家人到國外到處旅遊，跟過去窮忙人生揮手說再見，開始享受生活。入行至今已經7年的蔡宜霖，現在也已蛻變為師父，指導後輩新人，讓自己的經驗傳承，也讓自己的工作價值更有意義。

從軍人到房仲 永慶女力超炸裂！

有資電專長的林品靜，畢業後成為國軍的資通電軍，並在軍旅職場中獲得穩定的生活品質。退伍後才24歲林品靜，決定再度挑戰自己的能力，剛好有家人在永慶房屋服務且有不錯的成就，因此她決定轉職到房仲業開啟職涯新道路。

林品靜從軍職跨領域轉職到房仲工作，在永慶房屋師徒制的幫助下快速進步。(圖/永慶房屋提供)

林品靜分享，過去在軍中習慣跟著部隊集體完成任務，當初很擔心房仲要獨立作業，沒想到煩惱都是多餘的！菜鳥剛入行時不只有師父帶領，日常作業學長姊更是願意隨時補位協助，在永慶房屋，比起各自拼業績，大家更重視團隊合作，因此成交並不困難，因為所有夥伴都很願意一起為客戶圓滿成家，共同創造業績！

林品靜在軍旅經驗所培養的自律，對她在每日業務工作安排上幫助很大。入行第三個月就成交，不到ㄧ年創造最高月收8萬表現，目標挑戰今年拿下人生第一個百萬年薪！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，2024新的一年，永慶房屋擴大服務量能，持續展店！不甘低薪現狀的轉職者，歡迎加入永慶房屋大家庭行列，永慶提供業務新人前12個月每月5萬收入保障，首年即保障60萬收入，創造自己未來無限的可能。