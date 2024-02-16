攝護腺肥大是年長男性常見病症，根據國健署統計，50歲以上男性約50％有此問題，且年紀越大、比例越高。對此，泌尿科醫師王建勝指出，若出現頻尿、排尿困難、尿滯留及尿道不舒服感等狀況，都可能是攝護腺肥大的表現，應盡快就醫檢查不要拖。另外，包括避免憋尿、服藥注意、保持健康體重及喝酒不過量等，都是能預防攝護腺肥大，且容易於日常實踐的簡單方法。

王建勝在臉書專頁「粗其致勝 泌尿科王建勝醫師｜高雄左營三民鳳山｜疝氣 包皮 攝護腺 結石 性功能專科」發文列出攝護腺肥大4症狀如下，並提醒並非所有攝護腺肥大患者都需要手術，有很多人其實只要透過簡單藥物控制，症狀即可改善：

1、頻尿：由於攝護腺肥大會壓迫尿道，導致排尿困難，長久下來就會造成膀胱過動症，使頻尿和尿急成為主要表現症狀。此外，患者也經常描述，特別在夜間需更頻繁上廁所。

2、排尿困難：患者可能會開始感到尿柱較細、緩慢，排尿前要等待，甚至斷斷續續，過程中需很出力才解得出來，尿完還有解不乾淨的感覺，仍會滴滴答答。

3、尿滯留： 指的是突然發生完全無法解尿的情形，當膀胱排空功能逐漸變差、喝酒、使用如抗組織胺藥物，或有內外科嚴重的疾病和重大手術過後，都有可能本身就有攝護腺肥大的病人，無法順利排出尿液，此時會產生很嚴重的下腹腫脹不適， 需要緊急放尿管引流。

4、尿道不舒服感：肥大的攝護腺可能擠壓尿道，導致不適感，使排尿時會有灼熱、搔癢等不適感。

泌尿科醫師高銘鴻先前提到，攝護腺肥大常與年齡、家族史有關，都屬於不可控的因素，然而，從一些生活方式與飲食習慣來著手，也能達到預防性的保健，並分享以下4招：

1、避免憋尿：憋尿雖不會造成攝護腺肥大，但會加重攝護腺肥大的症狀和引起其它問題。

2、服藥注意：如感冒藥、暈車藥、過敏藥等含抗乙膽鹼或抗組織胺的藥物，會抑制膀胱收縮。

3、避免過度肥胖：愛吃肉或習慣攝取高脂食物者，尤其是肥胖者，罹患攝護腺肥大甚至攝護腺癌的比率，高於一般同齡人。因此，保持健康體重、規律運動可降低罹患攝護腺肥大和其它疾病機率。

4、避免飲酒過度：偶爾小酌不至於影響，但過量飲酒會對攝護腺造成刺激。

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