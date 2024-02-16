屏東內埔有一處將近40年歷史的私娼寮，當地人眾所皆知的「情色一條街」。曾有老司機直擊，拍下站在豆干厝，穿著清涼火辣疑攬客外籍女子。雖當地警方時不時掃蕩，但過陣子春風吹又生。一名曾在屏東榮民之家經營私娼寮的業者阿利(化名)，接受《新聞歸剛欸》訪問暗黑內幕、小姐交戰守則全說了。

【新聞歸剛欸】引進柬埔寨女子！屏東內埔私娼寮插旗內幕曝 業者揭姐姐「怎麼吃」1條龍攻略

多年前，曾在屏東榮民之家附近經營私娼寮的業者阿利表示，「我當時店面小小間，只有2間套房，約有5、6個小姐，有仲介一段時間會從泰國、柬埔寨等引進女子，分給我幾個，其他的分到別家」。

私娼寮鐵窗裡的外籍女子，穿著清涼火辣。(資料照)

當時在榮民之家競爭業者多，不過，阿利透露，「一天可賺1、2萬元沒問題，扣掉其他開支，一個月約賺20幾萬元，客群多半為年輕人、大學生或老年人，只要看到站在玻璃窗邊招手的女生，經過的客人看到覺得不錯就會下來了」。

屏東內埔一處私娼寮，擁有近40年歷史，昔業者爆「經營內幕」。(資料照)

阿利還說，「當時小姐功夫都很好，我聽仲介說，來台灣上班前，她們會有一條龍的男客服務課程，老師還會教她們要『怎麼吃』，相當有系統」。