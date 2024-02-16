韓國瑜院長否決國民黨團提議 公文曝光：2/19朝野協商 @ChinaTimes

國民黨團連署請求立法院長韓國瑜針對民進黨8年食安問題專案報告，進行朝野協商，然綠營16日上午單方面揭露立法院議事處通訊文字，表示「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。而稍早議事處也發出正式公文，立法院長韓國瑜將於19日上午10點30分召開朝野協商，討論食安專案報告事宜。

朝野協商一事經過整天的峰迴路轉，開會通知單終於下午4時許發出，開會事由為研商「邀請行政院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜。開會時間將於19日上午10點30分於紅樓302會議室。

韓國瑜院長辦公室則表示，接獲國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，本席深表認同與肯定，17日行政院長將到院拜訪各黨團及院長，本席亦願當面向陳院長表達民眾對於相關問題之關切。另本席擬訂19日上午10：30，邀集立法院各黨團代表共同協商討論，就邀請行政院院長至本院針對食安議題進行專案報告之形式進行討論，以期能釐清政府相關食安把關之作為。