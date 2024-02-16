是方電訊（6561）公告，2023年度營收32.4億元、EPS為11.84元，毛利率、淨利率、營業利益率三率三升，續創歷史新高。盈餘分配部分，每股將配發現金股利10.6元，配息率高達90％。是方營運團隊表示，LY2今年正式投入商轉後，將會創造一波大飛輪走勢！

是方16日召開董事會並公告2023年第四季以及全年營運成績。年度營收32.4億元，EPS為11.84元，年成長率5.3％; 稅後淨利高達9.2億元，年成長率10.1％。自2018年掛牌上櫃6年以來，營收及獲利年年迭創歷史新高。

總計，2023年度毛利率48.9％、淨利率28.4％、營業利益率35.5％；去年第四季營收8.25億元，毛利率49.8％，EPS 3.23元，各項指標皆打破歷年紀錄。

綜觀2023年度全體上市櫃公司營運成績，是方電訊名列前茅，不僅財務表現優異，就連公司治理層面也不遑多讓，獲頒櫃買中心第九屆公司治理評鑑第一級（名列前5％）殊榮，展現是方穩健踏實的經營風格。

董事長吳彥宏表示，去年因配發1元股票股利讓是方股本增加了10％，但全年度仍然繳出一張漂亮的成績單，四大產品線之中，獲利優異的IDC及雲端應用服務合計營收占比已接近50％，隨著LY2 AI智能資料中心投入商轉後，預估今年IDC及雲端應用服務兩大產品線合計營收占比將一舉過半，成為推升是方營收及獲利成長的雙引擎。

吳彥宏強調，面對襲捲全世界的AI科技浪潮，是方電訊不會缺席，營運團隊將會全力迎戰，將網路資料中心全面升級為「人工智能資料中心」（Artificial Intelligence Data Center，簡稱AIDC），並致力推動AI、AIDC以及高效能運算（High Performance Computing，簡稱HPC）之間的應用合作，創造出更多樣化的AI雲端應用服務產品。是方絕對有信心將LY2打造成亞太AI、Cloud與HPC區域服務中心的新地標，在未來數年內，LY2也會是台灣最優質的AI智能資料中心。

總經理劉耀元說，無所不在的AI結合大數據、雲端應用服務，加速催化企業的數位轉型，這股趨勢已成為科技產業發展重要的轉捩點，也因此越來越多的企業積極拓展數據資料庫，甚至將工作負載逐漸轉移到資料中心，使得IDC 需求面及技術規格不斷攀升。

根據市調機構Spherical Insights ＆ Consulting調查，全球資料中心市場規模將從2021年的500億美元成長到2030年的1,200億美元，年複合成長率（CAGR）達12％ 之譜。而是方LY2 AI智能資料中心正好符合AI／Cloud／HPC伺服器所需高電力及高載重需求，目前已有多家客戶簽約預訂，還有多家國際級客戶也在洽商中，在飛輪效應帶動下，是方未來3至5年營收及獲利成長動能勢必大幅提升。

劉耀元進一步表示，是方TPIX去年成功名列世界百大網際網路交換中心，也完成三環三線網路串接建置工作，包括直連是方所有IDC的光纖網路（台北環）、國內從北到南主要科技園區的光纖網路（台灣環）、延伸國際海纜到日本／香港／新加坡及東南亞國家（國際環）。不僅因應客戶需求逐年擴增海纜骨幹頻寬，更透過三環三線與國際業者合作，目前網路服務及雲端應用服務已經涵蓋40個國家／60個城市，是方將踏著積極、堅定的步伐，繼續向東亞數位匯流中心及AI雲端商務應用中心目標邁進！