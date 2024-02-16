中鋼16日舉辦2024年新春開泰祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，總經理王錫欽、執行副總經理黃建智以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事共同祈求公司今年營運生產順遂、銷售接單暢旺，全體同仁與協力人員平安健康，祈福典禮也特別安排鼓陣及祥獅獻瑞的表演，歡喜迎接金龍年的到來。

翁朝棟致詞時表示，過去1年受到國際通膨與升息、烏俄戰爭、以哈衝突、大陸經濟疲軟及地緣政治風險等影響，台灣去年經濟成長率約1.4％，為近14年來新低，與2020年新冠疫情蔓延時相比，企業經營環境更加艱困，不過去年中鋼仍繳出自結合併營收3,633.26億元，及合併稅前淨利達45.98億元的成績，其中合併稅前淨利更超越2020年的27.68億元，非常難能可貴。俗話説「創業維艱，守成不易」，翁朝棟特別感謝公司經營團隊與各主管的努力、企業工會的支持，以及全體同仁無懼艱難全力打拼的貢獻，中鋼再次成功逆轉勝，守住過往的光榮歷史及榮耀。

翁朝棟進一步說明，中鋼去年營運不但屢屢突破重重難關，同仁也敬業踏實推動ESG工作，例如產出首批符合碳中和宣告之鋼材，也在臺灣碳權交易所揭牌後成為首批購買國外碳權商品的企業；另外，中鋼集團軌道工程團隊不辱使命，高雄輕軌二階工程提前如質完工，環狀輕軌成圓成為高雄市民最棒的新年賀禮。

展望全球經濟發展，世界鋼鐵協會（worldsteel）統計去年12月的全球粗鋼產量為1.36億噸，已連續9個月降減，顯示全球鋼鐵供給持續收縮，該協會也預估今年鋼鐵需求量達到18.49億公噸，較去年成長1.9％；另，國際貨幣基金（IMF）預估今年全球GDP成長率上修到3.1％，行政院主計總處也預估今年台灣GDP成長率3.35％，翁董事長指出整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，中鋼面對外在環境急遽變化，除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。翁董事長期勉主管及同仁們敞開心胸謙虛學習，加速公司智慧ERP系統及相關AI技術開發，惟有不斷將中鋼軟實力發揮極致，就能再次擦亮中鋼為人津津樂道的數位競爭力招牌。

王錫欽致詞時表示，ERP系統是中鋼過去引以為傲的核心競爭力，台灣的競爭優勢也是數位科技，除了勉勵主管及同仁在數位轉型方面研擬更具體的方案外，對於今年經濟情勢也引述中央研究院所提的「雪融春暖偶寒流」，提醒全體同仁即使今年經濟看似向好，仍要戒慎恐懼，步步為營，期許金龍年中鋼再創佳績。

黃建智致詞時則指出，「下游好、客戶好，中鋼才能更好」，低碳轉型及數位轉型是中鋼永續發展的重要關鍵，供應鏈轉型則與下游客戶息息相關，期許全體同仁持續節能減碳，降低產品碳足跡的同時，也要提高鋼品附加價值，更鼓勵同仁樂於吸收外部專家引進及指導的新觀念，加快公司數位轉型速度。

陳春生致詞時說明，經營團隊對於中鋼未來轉型已研擬及推動許多策略及工作，期盼今年中鋼產線順遂，人員平安，相信今年是公司更為豐收的一年。祈福典禮最後，翁朝棟引用易經「天行健，君子以自強不息」及「地勢坤，君子以厚德載物」兩段經典名句，期勉全體同仁信心在，成功就在，期盼中鋼新的一年勝舊年，金龍年吉祥納福。