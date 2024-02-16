聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（亞太經社會）15日最新報告指出，若依照現行速度，亞太地區直到2062年才能實現可持續發展目標，比原定的2030年延後32年之久。

報告顯示，亞太地區落實《2030年議程》進度嚴重落後：2023年時程過半之際，該地區僅實現原定進度的17％；預計2030年也只能完成33％進度。分析稱，全球環境不利導致當地表現低迷。疫情後接連不斷的危機與衝突擾亂全球供應鏈，並製造高度不確定性。

亞太地區在各項目標上的發展並不均衡。其中，目標1（無貧窮）和目標9（產業、創新和基礎設施）發展幅度最大，目標13（氣候行動）則有所倒退。對此，亞太經社會強調，將氣候措施納入國家政策，應為當地國家的首要任務。

報告顯示，不同國家與族群間在實現可持續發展目標方面也存在顯著差異，島嶼型發展中國家尤其面臨重大挑戰。

從性別差異來看，婦女和女孩在獲得教育和就業機會方面所面臨的挑戰突出，而男性的挑戰主要與健康或個人安全相關；從地域差別來看，農村人口在獲得飲用水、衛生設施和清潔烹飪燃料方面繼續受阻，而城鎮地區最貧困的兒童則難以完成中等教育。

亞太經社會表示，儘管地區整體進度緩慢，但個別國家實施之策略仍值得讚揚，強化數據系統並提高政策執行力有助早日實現可持續發展目標，而數據管理能力的增強和數據品質的提升也推動政策改進。

報告提及中國大陸於2020年進行的人口普查，為多項可持續發展目標的指標分析提供寶貴資源；此外，菲律賓對身心障礙兒童補助推動的研究，也促成該國最近通過一項法案，以提供財務補助的方式擴大對身心障礙兒童的支援。

此外，從報告當中還可以看出，資料正在被用於氣候變化的適應和減緩、生物多樣性保護、建立數位技能、減少童工、防止童婚，以及更好地衡量無國籍人口的數量。