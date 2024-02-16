春節連假結束，台南市盛大舉辦2024台灣燈會，台南各地也共襄盛舉，推出多場燈會光節、台南400系列活動。台南市觀旅局指出，此次春節旅遊熱季共吸引逾千萬人次造訪台南。台南市長黃偉哲表示，台南400以台灣燈會揭開序幕，歡迎國際旅客與台南同樂交陪。

今年適逢台南400，台南市也睽違16年再度主辦台灣燈會，台南各地為共襄盛舉，配合舉辦如月津港燈節、新營波光節、龍崎光節空山祭等系列活動。台南觀旅局統計，台南春節系列活動帶動春節平均住宿率達9成，其中台灣燈會安平燈區開展迄今吸引逾306萬人次參觀。觀旅局也指出，新年期間旅客參拜台南宮廟人次也累計逾510萬人，且連假最後一天適逢西洋情人節，知名月老廟如大天后宮、大觀音亭、祀典武廟及重慶寺四大月老廟帶動人潮湧入。觀旅局估，本次連假期間到訪台南總人潮逾千萬。

台南海安商圈市集湧人潮。（圖／台南觀旅局）

台南觀旅局補充，台南知名商圈景點也吸引大量旅客，熱門景點國華海安、小西門及南紡等商圈，赤崁樓及孔廟古蹟園區周邊也有逾百萬人次走訪逛街吃小吃。全台最美山林燈節「龍崎光節空山祭」、最美水岸燈節「月津港燈節」及首屆辦理的「新營波光節」，光影藝術結合地方文化與環境，也有逾38萬旅客春節假期沉浸欣賞在這閃耀台南夜間的美景當中。戶外景點關子嶺風景區、七股鹽山、總爺藝文中心、頑皮世界及青鯤鯓扇型鹽田等也累計逾21萬旅客到訪。

台南觀旅局表示，台灣燈會高鐵燈區將於2/24日盛大開幕，屆時將展出台灣燈會主燈「龍來台灣」，22米高、以綠能供電的可動巨型龍燈將閃耀台南夜空。此外，元宵節的重頭戲，鹽水蜂炮及鹿耳門聖母廟高空煙火也將同步登場。