西洋情人節過後緊接著新春開工、開學，不少民眾在歡愉後，憂心自己是否感染性病，為此衛福部桃園醫院感染科與精神科合作推動身心共照一條龍服務，可同時提供民眾心理諮詢及藥物治療。

衛生福利部桃園醫院精神科醫師蘇柏文指出，近年來國內愛滋感染新增人數逐年下降，有賴疾管署推廣暴露前預防性投藥（PrEP），以及當代愛滋有良好的治療藥物達到U=U，就是持續6個月以上測不到病毒量等於不具傳染力，2023年全國新增人數為944人，較2022年下降11.7％，桃園市2023年新增114人，較2022年下降1.7％。

蘇柏文表示，雖近年愛滋感染新增人數下降，但是梅毒與淋病新增通報人數卻逐漸增加，恐與約會軟體盛行、對其他性病意識相對薄弱有關，強調使用保險套才能降低各類性病感染的風險，此外青少年的性健康教育也需獲得正視，應不避諱討論性病預防的資訊。

蘇柏文表示，有些民眾在使用某些成癮物質的催化下，有可能發生沒有使用保險套的未保護性行為，藉由特定精神科門診除了可提供成癮治療，若醫師評估有較高的感染風險，還能提供性病篩檢及愛滋病毒暴露前預防性投藥 （PrEP）門診諮詢，減少就醫等候的時間。

蘇柏文另也分享身心共照門診開辦以來的情形，他說，確實有些民眾在感染科就醫時會提及自己同時有憂鬱、焦慮、恐慌、失眠或有成癮物質的過度使用等狀況，經轉介至身心共照門診，搭配藥物治療改善焦慮失眠等症狀，同時看完2科能省去頻繁請假就醫的時間。

蘇柏文也建議，如果有性病感染風險，除了愛滋病毒暴露前預防性投藥，也可以考慮接種HPV疫苗、B肝疫苗、猴痘疫苗等。若民眾對於PrEP想要有更多的認識，可以加入桃園醫院暴露前預防性投藥Line群組「@tygh_prep」深入諮詢。

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