富邦證券長期以來致力於個資安全保護，確保客戶的個資安全，16日取得BSI英國標準協會頒發的BS10012：2017個資保護管理體系認證，成為業界資料保護的先行指標。此一殊榮不僅代表著富邦證券對於個人資料安全的重視，更凸顯了公司對個資保護的落實。

富邦證券總經理郭永宜表示，自2022年導入「個人資料管理系統」以來，富邦證券透過密集的會議討論、教育訓練等方式，凝聚同仁對個資保護的共識，進一步優化個資管理。

郭永宜指出，此次通過BS10012：2017驗證，證明富邦證券建立高標準的個資保護體系符合監管與國際標準，具體展現對客戶權益的保障。富邦證券將個資保護意識深植於日常各項運作實務中，確保客戶隱私得到最高標準的保護。富邦證券忠於客戶所託，讓理財安心、交易放心。

英國標準協會的BS10012是國際認可的個人資訊管理標準，主要是規範公司在營運過程中，對於其所蒐集、處理與利用之個人資訊的保護，符合最佳實務的個人資訊管理系統（PIMS），在尊重當事人資訊隱私權的前提下，充分保障個人資訊的合理運用。