冠軍16日開盤漲近5％，隨後股價直飆漲停鎖死至收盤。冠軍在15日午後公布1月營收，規模衝上3.51億元，年增幅達到124％。

中釉延續15日漲勢，16日開盤不久股價衝逾9％，早盤數次觸及漲停，收盤漲8.33％報19.5元。中釉1月營收2.35億元，年增達76.04％。

另外三檔玻陶標的台玻、和成、凱撒衛均收紅。玻陶指數日內最高報51.09點，收盤漲2.39％報50.99點。

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