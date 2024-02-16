『忍住眼淚，夾著小腿，拿起手機刪光你的照片本來要升級雲端的空間，現在省了一筆錢，謝謝你餒』幽默的歌詞搭配輕盈的旋律，她是畢業於台灣藝術大學廣電系的音樂喜劇演員怡岑，自稱「喜劇圈泰勒絲」，在去年因自彈自唱的歌段子〈分手之歌〉爆紅，是台灣少數表演「音樂喜劇」的喜劇演員，而怡岑在接受《女神放大鏡》的專訪時坦言，其實剛踏入這一行時，是做單口喜劇（stand-up comedy）起家，而會成為音樂喜劇演員的契機，竟是因為「奶頭長濕疹」。

怡岑從大學時期就開始創作「歪歌」，後在前男友鼓勵下，自2020年的6月開始將自創歌曲帶上台表演。 (圖 / 怡岑IG)

「我從大學時就會做一些歪歌，譬如以前因為奶頭長濕疹然後就寫了一首奶頭很癢的歌。」怡岑侃侃而談當初會踏入音樂喜劇的起點，而那時的男友在聽了她的創作後，就很鼓勵她把這些創作帶到舞台上表演，從原本力道過猛的表演，到後來漸漸摸索出屬於自己的獨特風格，一個講話輕聲細語卻又語帶反諷的文青歌手，怡岑發現，這樣的自己反而得到較多觀眾的迴響。

自稱「喜劇泰勒絲」！ 「X頭長濕疹」創作寫歪歌 怡岑執著「笑聲」追夢

在被問到成為喜劇演員需要具備什麼特質？怡岑立馬激動地回答「強大的心臟！」不僅要能承受在台上尷尬的冷場，當好不容易終於有不錯的段子要上傳網路時，就又是第二波的考驗，就連她還是喜劇菜鳥時，只要一遇到冷場都需要休息兩個月，回憶起當時的場景，怡岑邊笑邊大喊著好辛苦，甚至曾經在上傳影片時，看到跳出的第一則搶頭香留言就是網友豪不留情的「好難笑」，讓她很走心。但怡岑也表示，或許是因為當時收入不穩的壓力，讓她整個人也很沒自信，最慘的時候，甚至月收入還比房租低，時常要靠先前工作存的老本支撐生活開支。

「家人是怎麼看待你的職業呢？」聽完她的敘述讓我不禁好奇，畢竟大多數的亞洲家庭都會希望孩子從事收入穩定的工作，沒想到怡岑的父母卻打破了我的既定印象，怡岑說，媽媽在她大學剛畢業時，就說給她10年的時間去追逐夢想，若真不行再考慮其它工作吧。「我那時就想10年好久！我撐的了10年嗎！」結果怡岑的事業在去年有了起色，收入也較以往穩定，她也因此在母親節包了一個大紅包給母親，讓媽媽一度激動落淚表示「終於看你熬出來了，媽媽很驕傲。」而怡岑的父母不僅是精神上給予支持，更以行動來支持她的夢想。不僅youtube搜索欄上都是女兒的名字和頻道名稱，還會幫忙回覆網友問題，有時還會圈出她沒回覆到的留言提醒，讓怡岑都忍不住笑說真的很像小編！

熱愛喜劇的怡岑，連私下跟朋友聚餐都會檢討剛剛說的話好不好笑。 (何祥瑀攝)

甚至連跟朋友聚會完都會反省剛剛說的哪一句話好不好笑，哪一句話多了、不應該追打，只要是自己在的場合，就會希望大家都能開心。也因為對於「笑聲」這件事的追求，讓她無法想像自己會有不喜歡喜劇的那天，但如果不做喜劇的話，她會去投奔唐綺陽老師的團隊，「我喜歡唐老師也喜歡占星學，因為唐老師我開始喜歡占星學。」說到唐老師時，怡岑眼裡的崇拜和興奮完全藏不住，她甚至因為唐老師改變了自己的個性，從只聽自己的星座解說到全部都聽，試著理解以前「處不來的人」是怎麼想的，也因此讓自己有更多包容去接納各式各樣的人，甚至脾氣都好了起來，怡岑在說這段話時，表情誠懇而認真，「我愛唐老師」怡岑最後再次強調。

而在聊到擇偶理想型，她又變回了那個搞笑的女孩，說自己從以前就很想被問這一題，這樣就可以像女明星一樣回覆「沒有啦現在就是專心工作」講完自己都忍不住笑場，但又不忘補充，還是希望另一伴是有幽默感或同圈子的人，因為話題會比較多。並幽默表示自己這輩子一定會結婚，因為紫微命盤說她子女宮很旺！聊到這邊，我已經被她的回答給笑到不行。而最後，在聊到2024的期許，她也表示會嘗試拍攝一些以前沒拍過的影像作品，以及希望能夠順利舉辦個人專場。