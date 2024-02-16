OpenAI推出AI聊天機器人ChatGPT後引爆全球熱潮，短時間內就累積超過1億名用戶。一年多過去，OpenAI昨（15）日宣布推出新模型Sora，用戶透過文字指令，就能創造出逼真的1分鐘短影片。分析師預測，未來這種工具將獲得廣泛運用，恐怕會對影視娛樂產業造成不小的衝擊。

CNN、《衛報》報導，OpenAI在部落格貼文中表示，Sora能根據文字說明生成長達1分鐘的影片，同時提供包含多個角色、特定動作和背景細節的場景。

此外，Sora還能將靜態圖片做成動畫，或是從現有影片衍生出新的內容。

OpenAI在X平台上傳一段示範影片，畫面精緻細膩，不輸真實攝影。影片依據的指令大致為「美麗、白雪皚皚的東京市，熱鬧非凡。鏡頭穿過熙熙攘攘的城市街道，跟隨幾個人的腳步，享受美麗的下雪天，同時在附近的攤位購物。絢麗的櫻花花瓣隨著雪花在風中飛舞。」

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

OpenAI自信地表示：「（Sora）不僅能理解用戶的要求，也能理解這些內容在真實世界中存在的方式。」目前這款AI模型仍在測試階段，僅提供權限給少數創作者和研究人員使用。

Sora並非市面上第一款AI影片生成模型，但根據市場研究公司ABI Research的資深分析師海登（Reece Hayden）表示，Sora在影片長度和精確度上的表現都超越了競爭對手。不過，海登也警告，這類AI模型將對數位娛樂市場造成巨大衝擊，「一個明顯的例子是電視，短影片可以用來輔助敘事。」