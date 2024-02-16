台南市喜迎台南400，不但盛大舉辦2024台灣燈會，也在春節連假期間達成旅宿業九成住房率的佳績。台南市文化局估，在連假期間走訪台南古蹟景點、文化場館的人次已達280萬人，合計門票、紀念品及相關活動收入達667餘萬元。

台南市素有文化古都的美譽，台南建城至今已滿400年，留下許多文化遺產，連假期間也吸引大量旅客走訪台南，感受古蹟景點的文化內涵。台南市文化局指出，今年春節期間，台南各園區景點，包括赤崁樓、安平古堡、愛國婦人會館等，每日皆湧入萬人以上走訪。其中，台南三大文化園區水交社、總爺、蕭壠就聯合推出「壠總水」過年迎春系列活動，吸引超過8萬人入園參觀、相關收入達到23萬5千餘元。

台南三大文化園區春節湧人潮 (圖片來源：台南市文化局提供)

台南市文化局補充，去年底新開幕的台南市立博物館，聯合所轄山上花園水道博物館、左鎮化石園區與噍吧哖事件紀念園區，串聯台南淺山地區旅遊熱線，將市區人潮帶往山線地區，凸顯台南山海連線的文化內涵與實力，連假期間也吸引超過三萬人入館參觀，同時也帶動周邊城鎮廟宇、老街的走春觀光潮。

台南文化局長謝仕淵表示，隨著台南400系列文化行動與活動的展開，將有更多精心規劃且面向全世界的文化活動陸續起跑，農曆春節的人潮盛況，也呈現出今年度將會是非常有收穫的一年。謝仕淵承諾文化局將調整完善轄下館舍服務設施，為台南藝文種子扎根。