大陸一艘快艇於14日越界進入金門海域捕魚，被台灣海巡署驅離；該快艇高速逃離時，因高速急轉彎導致翻覆，艇上4人落海，其中兩人送醫不治。國民黨立委羅智強表示，馬政府時期，兩岸溝通管道順暢，類似事件能即時處理。但如今兩岸關係跌落谷底，官方早已失聯，海基會也功能盡失，何不另闢蹊徑？紅十字會就是一條現成的路，藉由開啟這扇窗，為兩岸關係釋出善意。

羅智強今(16日)在臉書粉專表示，大陸漁船在金門海域越界捕魚，躲避海巡署查緝發生翻覆意外，兩名陸籍船員溺斃，再次挑動兩岸敏感神經。馬政府時期，兩岸溝通管道順暢，類似事件能即時處理，避免情勢升高。如今兩岸關係跌落谷底，官方早已失聯，海基會也功能盡失。而兩岸缺乏互信，任何小摩擦都可能被無限放大，導致擦槍走火，這是最不好的狀況。

羅智強接著點出，既然官方的路不通，但問題還是必須解決，衝突還是必須化解，何不另闢蹊徑？紅十字會自70年代起即扮演兩岸民間交流的角色，兩岸紅十字會更從2007年開始，合作海上急難救援。處理兩岸事務性問題，紅十字會有能力，也是適合管道。

羅智強表示，現在兩岸不溝通、不信任、無默契，出現任何爭端，只剩相互指責，加劇敵視對立。官方的路不通，紅十字會就是一條現成的路，民進黨政府不妨放開心胸，授權紅十字在人道立場，處理漁船翻覆事件後續，藉由開啟這扇窗，為兩岸關係釋出善意。