美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）警告稱，俄羅斯可能奪取烏克蘭東部重要城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），這個城鎮過去幾個月一直是烏俄雙方激烈戰鬥的熱點，美方歸咎最大的原因為烏軍缺乏彈藥，難以抵禦俄軍的進攻。

Video confirmation. The 1st Slavyansk Brigade has captured the Old AD Base after a successful assault. One of those strongholds that was built up since 2014, it has been the key Ukrainian fortification on the southern flank of Avdeevka for ten years. pic.twitter.com/o7xaOOwn15 — Russians With Attitude (@RWApodcast) February 15, 2024

據《英國廣播公司》《BBC》16日報導，柯比就烏克蘭彈藥短缺的情況表示：「阿夫迪夫卡面臨著落入俄羅斯控制的風險。」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發誓將盡一切努力：「盡可能拯救更多的烏克蘭人的生命。」

🇷🇺🇺🇦⚡The offensive of Russian troops on Avdeevka in dynamics.

Both sides confirm the huge number of FABs dropped at the positions of the Ukrainian Armed Forces in Avdeevka.



Intel Slava Z pic.twitter.com/y2tvCiZPsi — Rahini (@rahini1207) February 16, 2024

俄羅斯軍隊在阿夫迪夫卡取得進展，將其包圍。這座幾乎完全被摧毀的城鎮被視為通往頓涅茨克市（Dontesk）的門戶，該城在2014年被親俄武裝分子佔領，後宣布加入俄羅斯。

柯比本週四（15日）在簡報會議上表示，阿夫迪夫卡因為烏克蘭的地面部隊已經用光了火砲彈，而俄羅斯一波又一波的進攻烏克蘭的防禦陣地。」

「因為國會尚未通過補充法案，我們尚未能向烏克蘭提供他們迫切需要的火砲彈藥來阻擋這些俄羅斯的攻擊。俄羅斯部隊現在正在接近阿夫迪夫卡的烏克蘭壕溝，他們開始壓倒性的擊潰烏克蘭的防守。」

烏克蘭對於來自美國和其他西方盟友的武器供應至關重要，以便能夠繼續與俄羅斯這個擁有大量火砲彈藥的龐大軍事力量作戰。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）本週四（15日）警告稱，美國未能批准繼續向烏克蘭提供軍事援助已經對戰場產生影響。在本週五（16日）的最新更新中，烏克蘭參謀總部表示：「已施行了單位增援計劃」，並且「朝受威脅的方向調度了部隊。」

不過，一些烏克蘭士兵私下承認這個城鎮隨時可能會被佔領。烏克蘭110機械化旅的軍官奧列克西（Oleksii）對 《BBC》表示：「我們感到很沮喪，目前我們只有2發砲彈，但我們沒有推進藥包……所以我們無法發射它們。到目前為止，我們已經用光了彈藥。」他表示，彈藥短缺普遍存在，對阿夫迪夫卡的戰鬥產生了重大影響。