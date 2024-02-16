統一獅16日進行隊內第3場紅白戰，從第7局起演練今年延長賽新制突破僵局制，但6個半局中有5個半局有失分，總教練林岳平認為，選手必須要再適應一下突破僵局制，尤其是投手要思考面臨二壘上直接有跑者時的第1球該怎麼投。

獅隊18日將啟程前往高知進行移地訓練，今天紅白戰除了讓要前往日本的球員輪番上陣外，也從第7局起演練突破僵局制；中職今年增加不少新規定，其中一項就是延長賽改採突破僵局制，從無人出局、二壘有人打起。

7局上楊孟沅登板就被何恆佑敲二壘安打，下半局新秀辛俊昇投出的第1球就被郭阜林狙擊，敲出中外野2分炮，最後9局下統一獅白隊林佳緯敲出再見安打，以7比6擊敗統一獅橘隊。

首次隊內賽演練突破僵局制，「餅總」認為不論攻方還是守方都還要再適應，「這並非技術問題，主要是投手心理還沒準備的情況想搶好球數時打者就攻擊。」

林岳平表示，7局起共6個半局中有5次有掉分，在這情況下守方如何降低分數、攻方如何大量取分還沒有答案，「試著在後面比賽慢慢去了解，但投手必須要很清楚開局就是二壘有人，這樣的情況面對打者的第1球要怎麼投十分重要。」