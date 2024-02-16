桃園市長張善政16日上午赴桃園市議會出席「民進黨桃園市黨部總召暨幹部交接典禮」，他先感謝前任民進黨團總召呂林小鳳的付出，後期盼新任總召林志強能不分黨派攜手為市政打拚。

張善政表示，市議員呂林小鳳在任內積極扮演市府與民進黨團協調工作，讓市政工作推動更加順暢，恭喜她終於卸下重任、功成身退，也期許新任總召、市議員林志強能持續與市府合作，不分黨派一起為市政努力。

議長邱奕勝也讚許呂林小鳳過去不吝給予議會各項協助，希望林志強能繼續支持議事推動，雖然各黨有各黨派的立場需要各自努力，但期盼大家目標一致，通力合作為桃園市繁榮奮鬥。

呂林小鳳說，擔任總召期間與市府的溝通雖有磨合期，但藉由與各幹部溝通也更加清楚桃園未來發展方向，議員除了為市民謀取福利及推動建設，也扮演著反映市民心聲的角色，藉由不斷與市府溝通，讓市民感受到議員戰戰兢兢、恪守職責，桃園建設才會不斷進步。

林志強則表示，擔任新任總召是新的開始也是1個挑戰，未來會用更多力量監督市政推動，並讓府會在和諧基礎上，共同為市政推動努力，所有議員都代表市民進入議會殿堂，期許大家透過議會程序，真實反映市民心聲、加速市政推動。