今年台北國際書展將在20日至25日舉行，信誼基金會再次以國際童書大師五味太郎的作品為題，為親子打造近四米高的遊戲城堡，讓民眾體驗當代日本最具代表性的圖畫書作家「五味太郎」的童趣。

日本國際知名度最高的圖畫書作家五味太郎，發表過的作品超過450部，並授權全世界三十幾個國家出版。其中，《小金魚逃走了》光是在日本，銷售就超過了330萬冊。他也是台灣翻譯作品出版量位居第一的作家，出版書籍高達80餘本。

暌別12年後，信誼基金會在台北國際書展期間再次邀請大師來台。同時，信誼以五味太郎的作品，延伸設計10組大型探索遊具，即日起在「信誼小太陽親子館」推出「五味太郎的動腦派對」遊戲區，並以精華版同步在2024台北國際書展現場打造「五味太郎的遊樂園」和親子見面。

在這近4米高的遊戲城堡，規畫5組免費互動遊戲。讀者進入「五味太郎的遊樂園」，可以和書中經典角色：小金魚、小雞、小鳥、鱷魚怕怕、兔子先生、高帽子人偶等等打卡拍照，在找尋小金魚的過程中，找找看哪個熱氣球是一樣的、比比看誰的高帽子矮、找找看哪一塊拼圖多出來、用電子紙大玩視覺遊戲…，在遊樂園中盡情開懷體驗大師書中的創意和驚喜。

五味太郎訪台期間僅有的三場公開活動，23日(五)下午國際書展主題廣場「五味太郎眼中的世界」、24日(六)上午國際書展兒童沙龍活動區信誼故事老師帶領「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」、24日(六)下午誠品生活新店4樓光合廣場「五味太郎：不受拘束的作家日常」，在輕鬆對答間，挖出大師的創意源泉，品味大師分享的生活日常。

展期信誼線上、現場同步推出多項優惠活動，包括單書79折、3書75折、5書7折、多款主題套書68折優惠，購買五味太郎《創意的遊戲書》套書，還加贈信誼小太陽親子館親子套票一張。