網紅「晚安小雞」疑似在柬埔寨「假逃命」的影片曝光了。（翻攝自爆料公社二社）

過年期間「晚安小雞」在柬埔寨開直播，拍攝像是在詐騙園區被襲擊的假戲碼，遭柬國警方逮捕，事後也查出「晚安小雞」全程自導自演，並查獲同夥另名網紅「阿鬧」，與鬼娃、長髮鬼面具等道具，「晚安小雞」和「阿鬧」也遭當地法院判刑2年，罰鍰400萬柬幣（約新台幣30896元）；如今，網路上流傳1段10秒影片，疑似是「晚安小雞」在柬埔寨街頭「假逃命」的畫面。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段疑似是網紅「晚安小雞」在柬埔寨「假逃命」的監視器畫面，從影片中可見，晚安小雞穿著深色服飾，並且拿著手機走在大馬路上，一邊走一邊左右看，突然間，他蹲低護頭做出疑似是在逃命的動作，大約4秒後又恢復正常，並繼續走消失在畫面中。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「雞粉都不見了，好好笑『誰會拿生命開玩笑』」、「如果被他安然脫身，他會不會再規劃去以巴拍裝被攻擊？」、「這下紅到發黑了，不想知道雞是誰都很難」、「丟台灣的臉」、「自導自演還自喊殺青」、「真的快笑死，戲精到不行」、「這幾天的報導比他裝神弄鬼更好看」、「愚蠢到了極點，自討苦吃，活該」。