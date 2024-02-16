新上任的立法院院長韓國瑜聲量暴漲，一舉一動備受關注，不過卻遭特定人士抹黑攻擊。一向挺韓的資深女星熊海靈接受《中時新聞網》訪問，忍不住為韓打抱不平，她更喊話「全民要監督民進黨」。

獨/狂賀韓國瑜當上立法院長！ 熊海靈樂喊：我們的精神領袖

「我們終於等到辣個男人了」，熊海靈好心情全寫在臉上，「我們未來充滿希望，現在立法院龍頭是韓國瑜，以前稱他『韓總』，現在要改稱韓院長了。」韓國瑜懂得庶民苦「莫忘世上苦人多」感動不少人，熊海靈喊話民進黨，「未來當政4年，應放開狹隘想法，為全民百姓謀福利，而韓院長是我們心目中的精神領袖，希望立法院能有新氣象」。

先前韓國瑜上班首日被批「沒上班」，事實上，韓院長是在進行人事拜訪跟徵詢。熊海靈不滿地說，「前任立法院院長游錫堃辦公室未打包完，請問韓國瑜要如何上班?且我相信以韓的政治智慧，和在政治圈的磨練，他都知道一切會被放大檢視，絕不敢怠惰、不上班」。另外，熊海靈提到，「韓國瑜請來立法院前副秘書長周萬來，擔任本屆立法院秘書長，是強而有力的助手，非常棒的選擇」。