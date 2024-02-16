警消獲報立即出動7車15人前往搶救，火勢於10分鐘內控制未波及附近民宅，所幸無人員傷亡。(于家麒攝)

原想用火滅蟻的屋主一把火燒了苦心蒐藏的50多輛寶貝機車讓他欲哭無淚，初估財損超過20萬元。(于家麒攝)

金門1名家住金沙地區的顏姓男子，長期來以蒐藏老式機車為樂，5-60輛「寶貝」分別停放於自家庭院與附近農地隨時賞玩；今(16)日中午他心血來潮整理空地，因發現附近有紅火蟻出沒，突發奇想以「火攻」整地，不料風勢太大瞬間延燒到機車停放區域點燃油料，火勢一發不可收拾，竄天黑煙數公里外都可看見，雖緊急報警搶救，但一把火燒了苦心蒐藏的寶貝機車讓他欲哭無淚，呆坐一旁紅了眼眶，初估財損超過20萬元。

金門縣消防局表示，今日午間12時05分許獲報，金沙鎮某農莊外，靠近民宅空地冒出大量黑煙，因位置緊鄰民宅，現場情況危急，立即出動7車15人前往搶救，在途中已見濃濃黑煙直竄天際，抵達現場發現住宅旁空地有停放大量之機車起火燃燒，立即佈署2條水線周界防護防止延燒至民宅，並以大量水源搶救；火勢於10分鐘內控制未波及附近民宅，所幸無人員傷亡，經清點後計燒毀50餘輛機車，詳細起火原因及財物損失由火調人員進行調查。

消防局呼籲，汽機車為民眾平日重要交通工具，一旦發生汽機車火災，因載有油料及電瓶等裝置，極容易引發大火，民眾務必以自身安全為第一考量，發生火災時切勿輕易嘗試自行滅火，應先做避難前往相對安全位置，並立即撥打119報案爭取黃金救援時間，以免為了搶救財物導致自身受傷。