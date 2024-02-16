為強化我與印度雙邊合作關係，我駐印度代表處大使葛葆萱及印度台北協會會長葉達夫今（16）日以視訊的方式簽署MOU，後續將依流程完成換文，即算正式完成程序，開放的行業、數額、移工聘僱資格等細節將持續討論，不過日前才有超商女店員遭移工強抱的恐怖事件，此消息因此瞬間就在網路上引起討論。

我方今日與印度簽署移工MOU，內容清楚寫明，開放的行業、人數等，都由我方決定，印方並會依照我方的要求來招募與訓練勞工，接下來將依《條約締結法》把內容送請立法院查照，並透過跨部會共同審慎研議，也會廣納社會各界意見。

不過，近日才有超商女店員在光天化日下被移工強抱，女店員當下驚悚尖叫、哭喊的影片讓網友全都看得相當氣憤，因此簽署MOU的消息曝光後，已火速在PTT上引起討論，網友紛紛怒罵「才一個移工抱緊超商女店員」、「看到前幾天超商新聞，讓人害怕」、「假裝沒看到超商新聞嗎？」

其他人也說「40％喜迎」、「選前不是說是假消息，呵呵」、「如果有女生受害，簽的人要出來負責嗎」、「你各位啊！辣椒水跟警報器先幫家裡女生準備好」、「8萬失聯移工大軍已經造成台灣治安憂患，都還沒處理完現在又開放印度」、「女孩們，深夜別走暗巷欸」。

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