高雄市高中以下各級學校16日開學，高雄市少年警察隊配合各校實施校園安全檢測，偕同學校師長一同檢視錄影監視系統是否有死角，以及針對校園周邊加強安全維護，並積極建立雙向校安通報機制，確保第一時間知悉校安動態、保護師生安全。

高雄市少年警察隊與校方進行校園安全會議。（圖／高雄市少年警察隊）

高雄市少年警察隊隊長王春生指出，在寒假期間為預防學生發生偏差行為、深夜遊蕩或出入不當場所，高市警方於假期中護童、護少安全連線不打烊，與各級學校校安人員組隊聯合巡邏校園周邊娃娃機台店、網咖、撞球間等青少年易聚集的場所，關心流連其中的少年朋友們，開學後將持續並增加巡邏頻率，並配合學校需求，定時或不定時派員於校園周邊協助校園安全維護，對接近學校的可疑人士，也會迅速派員盤查，依法處置；另外，對於地處較為偏僻的各級學校，由轄區分局及少年隊校責區，與學校建立Line連繫管道，適時協助學校處理各類事件。

檢視錄影監視系統，針對校園周邊加強安全維護。（圖／高雄市少年警察隊）

針對青少年容易觸犯的各類犯罪、少年法治教育及人身安全議題，除學校邀約外，警方亦主動聯繫、積極規劃入校、入班辦理包括「反毒、反詐欺、反霸凌、反幫派、兒少性剝削、性別平權」等，少年高發犯罪預防宣導及傳授相關法律知識，同時，請孩子們一定要加入至少1個高雄市政府警察局所屬各單位的粉絲專頁，藉此獲知最新犯罪預防宣導資訊，減低自己被害風險。