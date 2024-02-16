台糖豬肉瘦肉精疑雲還未解，衛福部食藥署今天表示，下周三（21）將召開專家會議，預計邀集食品安全衛生、毒理、化學分析、獸醫、畜牧等10多位專家，台中市政府衛生局、台糖公司也將列席。

台糖梅花肉片被台中市府檢出瘦肉精西布特羅，引發軒然大波。儘管台糖公司喊冤，強調絕無使用瘦肉精，但台中市和衛福部食藥署以剩餘檢體複驗，雙雙檢出陽性。食藥署今天公布地方政府衛生局抽驗市售台糖相關豬肉產品結果，總計75件，全數檢驗合格。

食藥署副署長林金富表示，接下來會持續在後市場擴大檢驗，在各販售通路、直接供應飲食場所及製造端進行抽驗。今年中央與地方政府衛生局原規畫抽驗市售豬肉產品2000件，將提高至4000件。包含75件台糖豬肉在內，今年1月以來已經驗了143件，全數都合格，未來每2個月會公布一次抽驗結果。

為釐清這起瘦肉精事件，食藥署已敲定21日下午召開專家會議。林金富說明，包括食品安全衛生、毒理、化學分析、獸醫、畜牧等領域，共10多位專家出席，並邀請台中市政府衛生局、台糖公司列席。

除食藥署外，行政院食安辦公室、農業部、經濟部、衛福部相關人員也將列席本次專家會議。林金富表示，期待專家能給予方向和共識，幫助釐清這次事件，希望能有初步結論。