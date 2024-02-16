農曆初九（2月18日）是「天公生」，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專提到，5星座能獲天公加持，財運開始走上坡，投資方面有獲利，工作能得到晉升或加薪的機會，而財運最旺的是水瓶座，有望心想事成。

▎第5名、摩羯座

摩羯座講求務實，相對較能展現本身實力，有機會大放異彩，成為矚目焦點，魅力也會增加，財運表現積極，不只有望升遷、加薪，投資理財也有所獲利。雖然事業管理方面競爭，仍有機會得到高額獎金或盈利，社會地位跟著提升，近期若有土地或房產買賣，有機會因朋友或家人的關係成功交易。

▎第4名、金牛座

金牛座重視金錢，物質慾較強烈，努力追求財富，抱持「能者多勞，勞務者得錢財」的觀念，不斷想辦法賺錢。天公生後對投資理財表現較果斷，會想快速成交、獲利，上班族則是努力賺加班費，如果在外地工作，適度表現口才與想法，能增加知名度和貴人相助，事業上得到賺錢與合作的機會。

▎第3名、射手座

射手座性格大膽，在初九天公生後，有機會靠膽量賺取財富，他們敢衝又很有投機運，尤其是彩券，就算是撿漏網之魚，仍有機會贏得獎金。近期會意識到財富重要性，出現較強的物質慾，願意耗費時間追求錢財，例如不停加班、假日找兼差副業或股票投資，能得到不少資金流入。

▎第2名、獅子座

獅子座求財一向很謹慎，對資金運用頗為細心，商業頭腦表現出色，有利於各種投資，獲利也較明顯，尤其跟人合夥，會出現不少合作機會，若有效利用資源，能賺取更多財富，天公生後除了遇貴人相助，正偏財運方面都很旺，業績訂單量可能比以往還多。

▎第1名、水瓶座

水瓶座在天公生後有望美夢成真，假若對錢財有所求，能透過努力賺得一大筆錢財。上半年無論上班族或創業當老闆，有機會表現自身實力，除了獲得賞識外，也能贏得客戶支持，財運自然跟著來，另一方面還能受朋友肯定，對方幫忙介紹生意，在交友圈表現突出，正財收獲滿滿。