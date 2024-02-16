不少上班族都會隨身攜帶薄荷棒，成為必備的提神、緩解鼻塞小物，是否真有如此神效？對此，藥師表示，薄荷棒的提神作用因人而異，但使用過度反而會讓鼻塞及呼吸道不適問題更惡化。此外，他也提醒，2歲以下兒童，以及孕婦或哺乳族群，使用含有薄荷醇等成分相關產品，務必先諮詢專業人員，不要貿然使用。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師蔡岳霖指出，市售常見的薄荷棒，通常都含有主要成分薄荷醇或其它類似物質像是樟腦、桉樹醇、尤加利樹的精油等。其中，薄荷醇有止癢、止痛的效果，作用在皮膚表層能使毛細血管擴張，讓局部血液增加循環，因此會讓皮膚有清涼感和散熱的效果。

然而，蔡岳霖強調，薄荷棒的提神效果因人而異，使用過度反而會讓鼻塞及呼吸道不適的問題更惡化，在於薄荷醇會對鼻黏膜產生刺激，導致鼻黏膜充血，降低鼻子進氣的氣流量，長期使用會讓問題惡化，但由於其會直接作用於神經受器，同時產生清涼感，給人一種緩解鼻塞的錯覺。

談及使用薄荷棒的注意事項，蔡岳霖提到，可先塗在脖子或大面積的皮膚，簡易的測試是否有過敏反應，並注意適量使用、不過量，以免產生刺激性的皮膚炎，同時所含薄荷醇具刺激性，應避開眼睛等敏感部位，其餘使用方式則建議按照產品仿單或包裝上的說明。

除此，根據衛福部建議，2歲以下兒童使用含有薄荷腦、樟腦及甲基水楊酸的擦劑時，要先諮詢專業人員；另外，孕婦或哺乳族群使用含有薄荷醇或樟腦等相關產品前，也應事先諮詢醫師或藥師。

除了薄荷鼻吸棒外，蔡岳霖提醒，包括綠油精、白花油、萬金油等，也具有清涼提神的作用，成分大同小異，使用上多留意薄荷醇刺激性等注意事項，切勿過度依賴使用。