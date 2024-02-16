千鈞一髮！彰化縣1名年約70歲的謝姓老婦，今天下午騎乘殘障機車行經員林市浮圳路一段時，疑因擦撞，人墜落石笱排水，幸好危急中她抓住路旁民眾丟下的救生圈，並死命抱住，成功等到消防人員到場，順利被救起，被送往醫院檢傷，並無大礙。

這起事件發生在今天下午約2點半，謝姓老婦騎乘殘障機車行經員林市浮圳路一段418巷的路段時，疑因擦撞堤岸，謝婦飛落路旁的石笱排水，路過民眾見狀，立即取下掛在堤岸旁的救生圈，並報案。

彰化縣消防局獲報，派遣員林、大村消防分隊9人、4車及2艘船艇到場搶救時，發現堤岸上有一部殘障機車有擦撞痕跡，排水溝河道寬度約8公尺、高度約5公尺、水深約40公分，謝姓老婦緊握救生圈漂浮於水面待救，意識清楚。

消防人員見情況危急，隨即架梯下至河道內，接觸到謝姓老婦後，評估其生命徵象穩定，立即以三角吊帶將其固定，並透過器材車將謝姓老婦吊掛上岸，火速送往員林基督教醫院檢傷、治療，幸好謝婦僅感到左大腿疼痛，並無生命危險。