春節假期結束，開學開工商機熱度卻隨之上升。Yahoo奇摩購物發現，迎接開工開學採買潮，帶動輕薄、易攜帶的平板商品換新潮，帶動整體業績增溫成長超過4成，其中輕薄、續航力、操作順暢度成為選購關鍵。而「行動電源」、「藍牙耳機」也是上學通勤必備品，此外，在開學季帶動下，不少在外租屋的學生族添購所需用品，拉抬「除濕機」、「電暖器」、「電鍋」等外宿家電買氣，業績最高漲近2倍，2月15日前購買指定平板領券還可現折千元。

船井生醫burner倍熱極纖錠原價1萬3000元，優惠價4620元。（Yahoo奇摩購物中心提供／古明弘台北傳真）

因為年節聚餐多，帶動年後瘦身塑身需求增加，居家運動的健身器材「彈力帶」業績已成長3倍，「啞鈴」和「瑜珈墊」受消費者喜愛；同時，「酵素」、「青汁」和「益生菌」等保健商品也熱賣。

Acer宏碁Aspire 1 14吋輕薄筆電。原價1萬5900元，優惠價8111元。（Yahoo奇摩購物中心提供／古明弘台北傳真）

Yahoo奇摩購物中心即日起至2月29日推出電腦開學季，筆電下殺免萬元、即日起至2月17日開工開學大小家電、必備3C與纖體等商品新春下殺3折起，指定品牌最高回饋11%。即日起至2月17日期間加碼送百萬折價券紅包，每天上午9點、中午12點、晚上6點準點開搶，即日至2月21日，刷卡單筆最高再享3888刷卡金回饋。

羅技logitech MX Master 3s ForMac 無線智能滑鼠。（Yahoo奇摩購物中心提供／古明弘台北傳真）

此外，Yahoo奇摩拍賣也祭出7-ELEVEN開工千份免運紅包大放送，即日起至2月17日每天中午開搶。