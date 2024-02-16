為推廣全民運動，高雄市政府運動發展局積極建置智慧科技運動場域資源，推出智慧趣味走跑運動，在農曆春節假期過後，響應高雄燈會，搭上小鴨列車，特別於2月18日在愛河灣試辦一日限定趣味走跑打卡抽獎任務，鼓勵民眾一邊欣賞黃色小鴨，一邊健走運動，讓身心都能健康。

走跑高雄愛河灣預暖場活動，只要下載專屬APP，完成打卡任務後即可獲得抽獎機會。（圖／高雄市運動發展局）

走跑快閃打卡抽獎活動，限定在2月18日上午10點至下午3點，民眾只要完成簡單的幾個步驟：1. 下載Walkii APP 2. 點選參加「高雄走跑活動」，即可獲得「暢遊高雄燈會任務卡」。本次活動於愛河灣周邊共規劃5個打卡點（愛河灣水樂園攤位&舞台區、大港橋、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及光榮碼頭輕軌站），民眾前往任意三個地點，透過APP打卡功能進行打卡，即可快速完成任務，獲得抽獎機會，獎品包括超商購物金100元電子禮券、鹽埕運動中心體驗券、丸鐵運動VERTEX彈力圈、黃色小鴨正版授權兒童浴巾衣、鴨鴨造型一卡通、吸水浴巾、鴨鴨文青布袋等限量禮品。

親子共划獨木舟在水上近距離獨享小鴨絕佳拍攝角度。（圖／高雄市運動發展局）

除了2月18日的快閃抽獎活動外，燈會期間至2月25日前，愛河灣現場也有運發局辦理的冬日水域體驗，民眾可以選擇SUP、獨木舟或水上腳踏車，體驗多元的水上遊具，遠離陸上人潮，在水上獨享與黃色小鴨近距離合影機會

水上共划和鴨鴨一起共享夕陽餘暉。（圖／高雄市運動發展局）

高雄市運發局表示，預計自113年3月下旬開始，串聯高雄各大景點及運動中心周邊區域，規劃12處智慧體驗走跑運動場域，透過Walkii APP以遊戲化的模式結合獎勵機制，鼓勵民眾到戶外走跑動一動，民眾只要下載免費的專屬走跑APP，運動時透過手機或智慧手錶等智慧穿戴裝置，就能詳細記錄不同任務對應之運動數據，達成APP內建的任務目標或參加運發局臉書相關活動抽獎，獲得Garmin智慧跑錶、無線藍芽耳機、購物禮券、本市各運動中心優惠券等抽獎機會。