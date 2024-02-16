台南市近年積極推動淨零永續政策，成為全國第一個制定低碳城市自治條例的城市，以面對氣候危機及淨零碳排趨勢。台南市府於淨零永續城市管理自治條例中，提出淨零轉型四大優先策略，聚焦能源轉型、低碳綠色運輸、住商能效提升、循環經濟綠色生活等面向。並規劃綠能科技四大主軸「創能、節能、儲能、系統整合」以實現淨零永續城市目標。

台南獲國家永續發展獎。（圖／台南市經發局）

台南經發局長林榮川表示，台南市是全國第一個將低碳城市治理入法的縣市，台南近年以沙崙綠能科學城為產業發展引擎，從創能、節能、儲能、系統整合等面向發展科技，並聚集包括中研院在內的多家廠商進駐城區建構產業聚落。台南市府表示，市府推動綠能有所優勢，台南具有完整的產業鏈，上中下游共有273家相關廠商，綠能基礎雄厚；其次是日照充足，年平均日照達2181小時；針對綠能科技四大主軸的研發，台南則設有單一服務窗口，以提升行政效率。

台南市長黃偉哲表示，截至112年止，台南太陽光電同意備案共12,062件，備案容量達4.1GW，備案容量占全國第一。隨著綠電發展漸趨成熟，由集中式能源發電朝向智慧分散式電網的配置，已成為未來城市智慧化必然趨勢。為使能源供應穩定並因應國際淨零碳排趨勢，市府攜手中央，建置沙崙智慧綠能科學城，也導入智慧能源管理系統，藉由設置示範特區，結合綠能發電、節電、儲電等相關設施，以全區100%綠電自發自用為目標，打造一個永續循環的綠能產業創新生態系。

台南經發局長林榮川補充，市府日前公告設置4處低碳示範社區，並規定社區於新建建築物建照申請時，應設置太陽能熱水設備、再生能源發電系統或屋頂綠化設施。台南市府預期，未來每年將可降低將近270.9萬噸減碳量，相當於8,327座台南公園吸碳量。台南市經發局表示，台南綠能政策成果獲得國內外大廠青睞，如GOOGLE、ASML、台積電等紛紛加碼投資台南。