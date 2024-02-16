蘭花界2大盛事「台灣國際蘭展」與「世界蘭展」24日至3月10日將在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原台灣蘭花生物科技園區）、大台南會展中心同步登場。台南市白天是花都、晚上變燈城，台南市長黃偉哲16日在台北展開宣傳說明會，邀大家到台南白天賞花、晚上逛燈會。

黃偉哲表示，台灣國際蘭展素有盛名，世界蘭展有蘭花屆奧林匹克之稱，2活動是世界3大蘭展中的2大盛事，今年適逢「台南400」活動，在農業部、農糧署與經濟部國貿署、台灣蘭花產銷發展協會與中華民國對外貿易協會一起努力下，首次同時在台南市登場。

黃偉哲指出，今年台南市舉辦2024台灣燈會，遊客白天到後壁區蘭花生物科技園區、歸仁區大台南會展中心欣賞蘭花，晚上再前往鹽水月津港燈節及2024台灣燈會，將台南美景盡收眼底。

農糧署副署長姚志旺表示，台灣蘭花年產值超過70億元，外銷占9成，是台灣重要的外銷花卉。2大蘭展同時在台南舉行，可望吸引全球蘭花愛好者來到台南賞花。農業部將持續拓展蘭花全球銷售通路，打造蘭花產業的蓬勃發展。

台南市政府北上宣傳活動，其中去年剛獲「第4屆全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」冠軍的青農蔡維仁出席與黃偉哲市長一同DIY蘭花胸花，體驗蘭花藝術樂趣。

高達8公尺的台灣國際蘭展吉祥物「Orchidsaur」現身會場，吸引民眾駐足拍照。蘭展限定周邊商品玩偶、造型雞蛋糕等首度曝光，活動開幕後將在世界蘭展現場限定販售。

台南市政府表示，民眾欲參觀第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展，可透過ibon、Fami、KLOOK等購買蘭展門票，活動詳情請至「2024臺灣國際蘭展」官網（https://tios.tw/）查詢。