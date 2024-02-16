受通膨壓力影響，飲料大廠黑松宣布3月起將調漲部分商品售價，其中罐裝330ml的黑松沙士與C＆C系列飲品，將從20元一次調漲至25元，漲幅達到25％。

黑松表示，因原料、包裝、運輸、人士等成本上升的問題，將在3月1日起調漲10至20年未曾漲過價的商品，寶特瓶975ml黑松FIN的售價將從35元調整為39元；寶特瓶580ml黑松FIN系列的售價將從25元調整為29元；寶特瓶500ml黑松C＆C系列的售價將從29元調整為35元；罐裝330ml黑松沙士系列及黑松C＆C系列的售價將從20元調整為25元，漲幅在11％至25％之間不等。

其實，黑松董事長張斌堂去年就曾指出，2023年的原物料跟2022年相比長了許多，如糖價就漲了約14％，加上戰爭、航運等變數，未來原物料的售價都可能繼續攀升，因此規劃會在今年上半年調漲碳酸之外的飲料出廠價，並以含糖、含乳的飲品為主。